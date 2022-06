Kabinet maakt nog geen excuses voor Nederlands slavernijverleden

NOS-verslaggever Jorn Jonker: ze vinden timing nu niet goed

"Bij de debatten van de afgelopen jaren over dit onderwerp stonden VVD en CDA en aan de andere kant D66 en CU nog behoorlijk tegenover elkaar. De afgelopen tijd zijn die vier partijen wel iets dichter bij elkaar gekomen. De ministers hebben er inmiddels met elkaar over gepraat en de conclusie is dat de timing nu niet goed is.

Er is veel maatschappelijke onrust, zoals de boerenprotesten, de maatschappelijke zorgen over de oorlog in Oekraïne en dalende koopkracht, zo wordt in het kabinet geredeneerd. Mensen zouden nu andere zorgen hebben. Ook zou meespelen dat er recent al vaker excuses zijn gemaakt, zoals afgelopen week voor de missie van Dutchbat in Srebrenica.

Er gaan stemmen op om eerst een soort maatschappelijke dialoog hierover te starten. Als dat achter de rug is, is het zeker niet uit te sluiten dat er alsnog excuses komen van de Nederlandse staat in de aanloop naar het herdenkingsjaar 2023. Dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd beëindigd.

Bij D66 en CU wil men sowieso dat er excuses komen. Maar dat kan ook later dan aanstaande vrijdag, is daar te horen. Als het maar voor of tijdens het herdenkingsjaar gebeurt. Door nu tijd te kopen, zou de draai voor VVD en CDA ook makkelijker te maken zijn.