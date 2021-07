Excuses voor slavernijverleden van Amsterdam, volgt Nederlandse Staat?

"Ik ben híer omdat Nederland dáár was", zegt Wijntuin, die afstamt van een tot slaaf gemaakte vrouw. "De onderzoeken laten zien dat de slavernij niet het verhaal is van één groep mensen die hierheen is gekomen. Ze laten zien dat het om een gedeeld verleden gaat."

Vier generaties

Tegenstanders vinden dat excuses voor de periode onnodig zijn omdat de afschaffing van de slavernij 158 jaar en dus lang geleden is. Wijntuin is het daar niet mee eens: "Hoe vaak zie je foto's van families waarop vier generaties staan? Had die foto van mijn familie gemaakt en mijn overgrootmoeder - een tot slaafgemaakte vrouw - en ik hadden er samen op gestaan."

In deze video legt NOS op 3 meer uit over het verleden en de discussie over de excuses: