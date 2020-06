GroenLinks-lijsttrekker Klaver wil excuses slavernijverleden

GroenLinks-leider Klaver wil dat premier Rutte excuses maakt voor het slavernijverleden van Nederland. Hij vindt dat "een krachtige erkenning van de pijn van velen. Het zegt: ik zie je."

Klaver sprak op een online partijcongres van GroenLinks. Hij gaf een "groot compliment" aan Rutte, omdat die volgens hem erkent dat er sprake is van institutioneel racisme. "Die woorden inspireren", zei de GroenLinks-voorman, "maar moeten ook aanzetten tot grootse daden."

Volgens Klaver zou Rutte "deze maand van Keti Koti", de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863, moeten aangrijpen om namens Nederland excuses te maken. "Want een sorry voor toen is zoveel meer dan een excuus. Je kan alleen verder met de toekomst als wij ons verleden erkennen."

Rutte ging begin deze maand in op de antiracismedemonstraties. Hij noemde discriminatie in Nederland toen een "systemisch probleem". "Ook hier worden mensen beoordeeld op hun afkomst", zei hij.

GroenLinks in regering

Klaver zei op het GroenLinks-congres dat hij het lijsttrekkerschap van GroenLinks aanvaardt. Dat is geen verrassing, want het was al bekend dat hij de enige kandidaat was. Hij wil GroenLinks voor het eerst in de geschiedenis in een regering krijgen. Dat zou dan bij voorkeur een regering moeten worden "met een links en progressief motorblok van PvdA, SP en D66".

De GroenLinks-leider ging ook in op de coronacrisis. Hij vindt het hoopvol dat mensen in de zorg nu echt gezien worden. Maar hij vindt dat het niet bij lege woorden moeten blijven. "Daarom moet de zorg niet alleen een bonus krijgen voor het harde werk tijdens corona, maar structureel een betere beloning omdat hun goede werk ook structureel is."

Ook bijvoorbeeld schoonmakers, werknemers in distributiecentra en vakkenvullers, moeten er wat hem betreft op vooruitgaan. "Eindelijk is duidelijk wat de echt cruciale beroepen van onze samenleving zijn", zei hij. "Maar als we deze mensen echt zien, dan zien we hun struggle om rond te komen. Dan geef je geen miljarden aan multinationals. Dan verhoog je het minimumloon."