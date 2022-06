ANP

NOS Nieuws • vandaag, 16:26 • Aangepast vandaag, 17:38 Ophokplicht voor vogelgriep in oostelijke regio's ingetrokken

De ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee wordt gedeeltelijk ingetrokken. In veel oostelijke regio's mogen kippen en andere vogels weer buiten komen.

Minister Staghouwer heeft daartoe besloten, ook al worden in andere delen van het land nog steeds besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Zo waren er deze maand uitbraken in Hierden (Gelderland), Tzum (Friesland) en Biddinghuizen (Flevoland). Ook zijn in verschillende provincies dode wilde vogels gevonden die besmet bleken.

In de regio's die nu worden vrijgegeven, is het risico dat een bedrijf besmet raakt volgens het ministerie van Landbouw te overzien. Deskundigen hebben de kans op besmetting na het opheffen van de ophokplicht daar ingeschat als 'matig'.

Ministerie van LNV In de groene regio's verdwijnt de ophokplicht

Sinds mei zijn er in die regio's geen uitbraken meer geweest en ook geen besmette wilde vogels gevonden. Bovendien heeft het opheffen van de ophokplicht in de aangrenzende regio's in Duitsland en België niet tot nieuwe uitbraken geleid. De deskundigen zeggen er wel bij dat de situatie onzeker blijft.

Staghouwer zegt dat de vogelgriep "voorlopig niet meer weg te denken is uit Nederland". Hij noemt de situatie ernstig, maar wil in de regio's waar dat kan "de vrije-uitloopsector toch enig perspectief bieden".

Probleem opgelost

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) is blij met het besluit van de minister. "Als je je kippen meer dan zestien weken gedwongen binnen moet houden, krijg je niet meer de vrije-uitloopprijs maar een lager bedrag voor scharreleieren." Dat probleem is nu opgelost in laag-risicogebieden.

In de andere regio's, rood op de kaart, blijft de ophok- en afschermplicht van kracht. Ook mogen in het hele land nog steeds geen wedstrijden en tentoonstellingen met pluimvee worden gehouden. De NVP noemt dat "zuur" voor pluimveehouders in die regio's, maar wel "te verdedigen".

Sinds oktober vorig jaar zijn in Nederland 66 pluimveehouderijen besmet geraakt met vogelgriep en geruimd.