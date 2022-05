Vogelgriep dwingt Franse restaurants tot ander menu (met minder foie gras)

De pluimveecrisis betekent dat luxerestaurants in Frankrijk foie gras van het menu moeten schrappen of slechts kleine porties kunnen serveren. "Sinds een maand hadden we al minder foie gras, en deze week helemaal niets meer", zei bijvoorbeeld de eigenaar en chef-kok van restaurant Le 1862 dit weekend tegen CNN.

Het restaurant in het zuidwesten van Frankrijk, dat een Michelinster heeft, krijgt geen reguliere leveringen meer binnen en wendt zich daarom tot lokale producenten. De chef-kok werkt ondertussen aan alternatieve gerechten om het tekort aan ganzen- en eendenlever op te vullen. "2022 wordt het jaar met meer groentegerechten en minder vlees", zei hij tegen CNN.

Eeuwenoud gerecht

Ook de Frans-Nederlandse topkok Alain Caron hoort van Franse branchegenoten dat er nauwelijks aan foie gras te komen is. "Een beroemde slager uit Parijs vertelde me laatst dat het een drama is: het is bijna niet meer te vinden. En mensen die normaal foie gras bestellen of kopen, doen dat ook veel minder. Ze zijn bang, vanwege de vogelgriep."

Dat de delicatesse in Frankrijk nog altijd populair is, ondanks de omstreden productiemethode, komt volgens Caron mede doordat het gerecht al eeuwenoud is. "Vroeger maakten boerderijbewoners in het zuidwesten van Frankrijk al foie gras om wat extra geld te verdienen. Ze voerden hun ganzen extra eten. Dat was natuurlijk geen fijne manier, maar het gebeurde niet machinaal zoals nu. De kwaliteit van de gans was heel goed."