Vogelgriep treft nu ook grote sterns in Zeeuws-Vlaanderen

De hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is sinds 2016 in Nederland. Vooral watervogels en pluimvee zijn getroffen. Maar de huidige variant besmet ook vogels die aan de kust leven zoals grote sterns en meeuwen. Het is dit jaar voor het eerst dat de vogelgriep ook in de broedperiode heerst. In voorgaande jaren was het virus tijdens het voorjaar het land uit. Nu is het virus er altijd; het is endemisch geworden.

Ook in het buitenland massale sterfte

"In Nederland broeden jaarlijks ongeveer 17.000 tot 20.000 grote sterns", laat het Zeeuwse Landschap weten. "Naast Nederland broedt de soort in meer landen in Noord-Europa en van daaruit komt hetzelfde slechte nieuws. Hele kolonies in Frankrijk en Engeland zijn al verdwenen. Verwacht wordt dat het broedseizoen in heel Noord-Europa afgeschreven kan worden."

Komen we ooit nog af van de vogelgriep? Kenners zijn somber, zie je in deze video: