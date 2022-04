Ook Barneveld, 'hart van pluimveesector', getroffen door vogelgriep

Op een pluimveebedrijf met legkippen in het Gelderse Barneveld is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Die is zeer besmettelijk en dodelijk voor vogels. De 34.000 kippen worden afgemaakt.

Binnen een straal van een kilometer rond het besmette bedrijf liggen zeven pluimveebedrijven. Die worden uit voorzorg geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Verder zijn er negentien andere pluimveebedrijven in een straal van drie kilometer rond het getroffen bedrijf. De NVWA houdt die de komende twee weken intensief in de gaten. 229 andere pluimveebedrijven in de omgeving krijgen per direct een vervoersverbod.

'Flinke tegenvaller'

Eerder deze week was er ook een geval van vogelgriep in Lunteren, na enkele weken zonder besmettingen. Minister Staghouwer spreekt dan ook van een flinke tegenvaller dat "het hart van de pluimveesector" is getroffen. "De impact is groot voor het betreffende bedrijf en de bedrijven in de directe nabijheid, hun gezinnen, en de vele dieren die geruimd moeten worden."

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen, zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Ook de landelijke ophok- en afschermplicht blijft van kracht.