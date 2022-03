Opnieuw vogelgriep in Hekendorp: 121.000 kippen geruimd

Bij een pluimveebedrijf in Hekendorp, niet ver van Gouda, is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de 121.000 kippen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

Het is voor de derde keer dat op het bedrijf vogelgriep wordt vastgesteld, meldt RTV Utrecht.

In november 2014 en in november 2020 gebeurde dat ook al. Maar daarbij viel de boer toen niets te verwijten, zei de NVWA in 2020: "Alles is in orde hier, dus daar kan het niet aan liggen. Het is gewoon botte pech."

Bij het nieuwe geval van vogelgriep in Hekendorp neemt de NVWA de gebruikelijke maatregelen. De kippen worden geruimd, bij het enige andere pluimveebedrijf in de buurt worden de vogels 'bemonsterd' om te kijken of ze ook besmet zijn.

Omdat er in een cirkel van tien kilometer rond Hekendrop nog eens zes andere pluimveebedrijven liggen, geldt daar per direct een vervoersverbod. Vogels en eieren, maar ook vogelmest mogen dus niet worden vervoerd.

Meer dan miljoen dieren geruimd

De huidige vogelgriepuitbraak is bijzonder hardnekkig. Afgelopen winter werden al tientallen pluimveebedrijven getroffen en meer dan een miljoen dieren geruimd. Alleen al in maart waren er vier nieuwe gevallen. Vandaag dus in Hekendorp en drie dagen geleden op een kalkoenbedrijf in het Gelderse Hedel. Op 1 maart werd vogelgriep vastgesteld bij een vleeskuikenbedrijf In Son (Brabant) en bij een vermeerderingsbedrijf met kippen in Wageningen.

Hygiënecheck

Minister Staghouwer van Landbouw liet onlangs weten dat pluimveehouders aanvullende maatregelen moeten nemen om besmettingen te voorkomen. Hij wil onder meer een verplichte hygiënecheck voordat bedrijven nieuwe vogels gaan houden in ruimtes waar besmette dieren verbleven. De NVWA zou op die check moeten gaan toezien. Staghouwer wil in Europees verband onderzoeken of pluimvee ingeënt kan worden tegen vogelgriep.