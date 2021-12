'Europa kampt met zwaarste vogelgriepuitbraak ooit'

Europa kampt met de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit, meldt het Duitse Friedrich-Loeffler-Instituut (FLI). Dagelijks komen er nieuwe gevallen bij, zowel bij wilde vogels als bij pluimveebedrijven.

"Er is geen einde in zicht", stellen de onderzoekers. Het virus wordt momenteel in heel Europa aangetroffen, "van Finland tot de Faeröer-eilanden en van Ierland en Rusland tot Portugal".

Sinds begin oktober werden in Europa volgens het FLI 675 besmettingen bij wilde dieren gemeld en 534 gevallen bij pluimveehouderijen. In Duitsland ging het om 394 besmettingen bij wilde vogels en 46 uitbraken bij pluimveebedrijven.

Ophokplicht

In Nederland is sinds eind oktober een landelijke ophok- en afschermplicht van kracht vanwege de vogelgriep. Die werd ingesteld na een uitbraak op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde. Bij meerdere bedrijven werden sindsdien vogels geruimd. Zo werden vorige week maandag drie pluimveebedrijven geruimd in Limburg.

Twee weken geleden werden onder meer langs de kust van Schiermonnikoog tientallen dode kanoeten en andere vogels gevonden. Na onderzoek bleek dat de dieren waren besmet met vogelgriep.