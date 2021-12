Strand van Schiermonnikoog ligt vol met dode kanoeten

Risicovogels voor vogelgriep zijn hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels (zoals de kanoet). Of het ook in dit geval echt om vogelgriep gaat wordt pas bekend na bloedonderzoek bij de gevonden vogels. De door Lollinga verzamelde vogels gaan daarom vandaag naar het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht.

Vogelgriep in Den Ham

Het zou geen verrassing zijn als het inderdaad om vogelgriep gaat. Sinds half oktober zijn er al een kwart miljoen pluimveedieren gedood vanwege uitbraken van vogelgriep.

Vanochtend gebeurde dat in Den Ham in Overijssel. Daar werden alle 80.000 kippen geruimd nadat er op het bedrijf vogelgriep was vastgesteld. Voor 29 pluimveebedrijven in de omgeving geldt per direct een vervoersverbod.