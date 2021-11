Vogelgriepsituatie 'vrij ernstig': bijna kwart miljoen dieren gedood

Met de vandaag 48.000 geruimde leghennen in Lutjegast zijn in krap twee weken tijd ruim 230.000 pluimveedieren gedood vanwege uitbraken van vogelgriep. "Het is vrij ernstig dat vijf grootschalige bedrijven en twee kleinschalige pluimveehouders in zo'n korte tijd besmet zijn geraakt", zegt dierenarts en viroloog Thijs Kuiken (Erasmus MC).

Het probleem beperkt zich niet alleen tot Nederland. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen, Tsjechië, België en Duitsland kampen ook met uitbraken van het virus. Een groeiend aantal EU-landen stelt een ophokplicht in, iets wat Nederland op 26 oktober deed. Met het grootste deel van het vogelgriepseizoen, herfst en winter, nog voor de boeg.

Lastig vergelijken

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vindt het te vroeg om al te concluderen of de situatie erger is dan voorgaande jaren. Het is lastig verschillende periodes met elkaar te vergelijken, legt een woordvoerder uit. "Maar het is zaak om het goed in de gaten te houden."

Volgens Kuiken zijn de vooruitzichten zorgelijk. "Mijn indruk is dat dit vogelgriepseizoen bij meer pluimveehouders het virus is aangetroffen dan in dezelfde periode vorig seizoen. Hou daarbij rekening dat de winter van 2020/21 een rampjaar was. In heel de EU zijn toen meer dan 22 miljoen pluimveedieren aan het virus gestorven, of gedood vanwege ruimingen."

Op deze kaart zie je alle plekken in Nederland waar in 2021 vogelgriep is ontdekt bij zowel bedrijven als particulieren.