Opnieuw vogelgriep bij bedrijf in Zeewolde, 21.000 eenden geruimd

Bij eenden van een pluimveebedrijf in Zeewolde is vogelgriep vastgesteld. Alle 21.000 dieren worden afgemaakt, heeft demissionair minister Schouten van Landbouw bekendgemaakt.

Het pluimveebedrijf werd gecontroleerd op besmettingen omdat gisteren bij een boerderij in de buurt ook al vogelgriep was geconstateerd. Het bedrijf bevindt zich binnen een straal van drie kilometer ten opzichte van de eerder getroffen pluimveehouderij. In een straal van tien kilometer rond die onderneming gold al een vervoersverbod voor pluimvee, dat blijft nu van kracht.

Ophokplicht

De twee pluimveebedrijven zijn niet de enige in Zeewolde die zijn getroffen door vogelgriep. Anderhalve week geleden werd de ziekte vastgesteld bij een biologisch kippenbedrijf in de gemeente. Daar moesten toen 36.000 kippen worden geruimd.

Sindsdien geldt in het hele land een ophokplicht voor bedrijven die commercieel pluimvee houden. Voor vogels die bijvoorbeeld in dierentuinen of kinderboerderijen verblijven, geldt dat ze zo veel mogelijk moeten worden afgeschermd van wilde vogels, die vogelgriep kunnen overbrengen via hun uitwerpselen.

Schouten stelde de ophokplicht in vanwege de vogelgriepbesmetting in Zeewolde, maar ook omdat er de laatste tijd meer dode wilde vogels worden gevonden in het noorden van Nederland en in Duitsland.

Overigens zijn inmiddels behalve in Zeewolde ook vogelgriepuitbraken vastgesteld in de Noord-Hollandse dorpen Grootschermer en Assendelft en in Parrega in Friesland.