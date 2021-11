10.000 eenden geruimd na uitbraak vogelgriep bij bedrijf in Zeewolde

Bij een pluimveebedrijf in de omgeving van Zeewolde is een uitbraak van vogelgriep vastgesteld. Dat bevestigen de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Omroep Flevoland. Bij het bedrijf worden eenden gehouden, die worden geruimd. Het gaat om ongeveer 10.000 dieren.

In een straal van drie kilometer van het bedrijf zit één ander bedrijf, daar wordt het pluimvee gecontroleerd op besmettingen. In een zone van tien kilometer om het bedrijf is per direct een vervoersverbod ingesteld.

Het is de tweede besmetting in Zeewolde in korte tijd. Anderhalve week geleden werd op een andere boerderij al vogelgriep vastgesteld. Daar werden 36.000 vogels geruimd. Omdat de bedrijven binnen een straal van tien kilometer zitten van elkaar, gold voor het eendenbedrijf al sinds de eerste ontdekking een vervoersverbod.

Landelijke ophokplicht

Na de ontdekking van de eerste besmettingen in Zeewolde en een toename van het aantal dode wilde vogels in zowel Nederland als Duitsland, is een landelijke ophokplicht ingesteld. Door pluimvee binnen te houden wordt het risico beperkt dat het virus van wilde vogels overgaat op pluimvee van bedrijven. Dierentuinen, kinderboerderijen en houders van hobbyvogels en -kippen moeten hun dieren zo goed mogelijk afschermen van wilde vogels en hun vogelpoep.

Maar de afgelopen dagen zijn op meerdere plekken in Nederland nog meer besmette dieren gevonden. Onder meer in de Noord-Hollandse plaatsen Grootschermer en Assendelft zijn besmettingen vastgesteld. Ook watervogels van een particuliere houder in het Friese dorp Parrega zijn besmet geraakt. Alle dieren zijn geruimd.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil naar aanleiding van de recente besmettingen de deskundigengroep dierziekten om een nieuwe risicobeoordeling vragen. De NVP gaat in gesprek met toezichthouder NVWA en het ministerie over eventuele verdere maatregelen.