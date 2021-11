Vogelgriep vastgesteld bij kleine pluimveehouders in Assendelft en Parrega

Bij twee kleine pluimveebedrijven is vogelgriep vastgesteld. Bij een pluimveehouder in het Noord-Hollandse Assendelft zijn eergisteren 190 kippen en eenden geruimd. Bij een particuliere eigenaar in het Friese dorp Parrega worden 200 watervogels afgemaakt.

Het ministerie van Landbouw meldt dat het in beide gevallen waarschijnlijk gaat om de hoogpathogene variant van de vogelgriep (H5). Naast het ruimen van de vogels wordt er ook een zogenoemd traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Er wordt dan onderzocht of er een riskant contact is geweest tussen het besmette bedrijf en andere locaties.

Bij beide pluimveehouders bevindt zich op drie kilometer afstand een groter pluimveebedrijf. Deze ondernemingen worden onderzocht op vogelgriep. Het bedrijf dat in de buurt ligt van de pluimveehouderij in Parrega wordt uit voorzorg vergrendeld.

Daarnaast liggen in een straal van tien kilometer rondom het Friese bedrijf nog twaalf andere pluimveehouderijen. Voor deze bedrijven geldt per direct een vervoersverbod. Dat betekent dat alle vogels, eieren, mest en strooisel van die bedrijven niet vervoerd mogen worden, meldt Omrop Fryslân. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

In Nederland geldt sinds vorige week dinsdag al een landelijke ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven, nadat op een biologisch bedrijf in Zeewolde vogelgriep was aangetroffen. Sindsdien is op verschillende plekken vogelgriep vastgesteld. Daarnaast zijn al meerdere bedrijven preventief geruimd omdat er contact is geweest met een besmet bedrijf.