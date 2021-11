Pluimveebedrijf in Otterlo preventief geruimd om vogelgriep

Een vleeskuikenbedrijf met 4100 kippen in Otterlo is preventief geruimd. Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kwam naar voren dat er "risicovol contact" is geweest met een bedrijf in Grootschermer (Noord-Holland), waar eergisteren vogelgriep werd vastgesteld.

Er is sprake van een risicovol contact als er bijvoorbeeld iemand op een besmet bedrijf is geweest die daarna een ander bedrijf heeft bezocht.

Hoewel de kans op een besmetting bij het bedrijf in het Veluwse dorp Otterlo klein is, zijn de consequenties van zo'n eventuele uitbraak op deze locatie zeer groot, meldt Omroep Gelderland. In een straal van tien kilometer rondom het bedrijf liggen 144 pluimveebedrijven.

In Nederland geldt sinds dinsdag een ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven, nadat op een biologisch bedrijf in Zeewolde vogelgriep was aangetroffen. Het vleeskuikenbedrijf in Otterlo is het vierde bedrijf dat de afgelopen week is geruimd.