Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Tzum, ruim 122.000 kuikens afgemaakt

Bij een pluimveebedrijf in de Friese plaats Tzum is bij vleeskuikens vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een zeer besmettelijke variant van het virus, denkt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Om te voorkomen dat de vogelgriep verder wordt verspreid, worden de ongeveer 122.500 vleeskuikens afgemaakt. Die ruiming wordt uitgevoerd door de NVWA. Ook wordt er gekeken of er bijvoorbeeld bezoekers op het terrein zijn geweest die later andere bedrijven hebben bezocht.

Verder is er per direct een vervoersverbod afgekondigd voor bedrijven met vogels in een gebied van 10 kilometer rond de getroffen pluimveehouder in Tzum. In dat gebied liggen veertien vergelijkbare bedrijven. In een straal van 3 kilometer ligt één ander pluimveebedrijf, dat wordt onderzocht op vogelgriep. Er geldt ook een jachtverbod.

Ophokplicht

Sinds 26 oktober geldt er een landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden vogels in Nederland. Op die datum werd er vogelgriep vastgesteld bij een pluimveehouder in Zeewolde. Daarna dook het virus ook op in onder meer Lutjegast, Parrega, Sint-Oedenrode en Weert. Voor niet-commercieel gehouden risicovogels geldt sinds eind oktober een afschermplicht.