Boeren massaal over de snelweg naar actiedag in Stroe, politie machteloos

Rijkswaterstaat had voor problemen op de weg gewaarschuwd, vooral in het midden en oosten van het land. Ook de avondspits zal volgens Rijkswaterstaat druk worden.

Steun boeren neemt toe

In een onderzoek dat dagblad Trouw naar steun voor de boeren liet uitvoeren, staat dat 45 procent van de ondervraagde Nederlanders "volledig" achter de boerenprotesten staat. In oktober was dat percentage nog 38.

De zorgen over stikstof zijn kleiner dan vorig jaar. In oktober gaf 67 procent aan bezorgd te zijn, nu is dat 59 procent. "Een meerderheid maakt zich wel degelijk nog zorgen om stikstof, maar zij vinden vaker dat de rekening te eenzijdig bij de boeren wordt neergelegd", zegt onderzoeker Asher van der Schelde in de krant.