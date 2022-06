Boze boeren kiezen Barneveld als locatie voor stikstofprotest

Het heeft er alle schijn van dat de grote boerenactie tegen de stikstofmaatregelen volgend week op het terrein van een boer in Barneveld wordt gehouden. Omroep Gelderland heeft van meerdere organisaties gehoord dat de boeren kiezen voor een plek in de Gelderse Vallei, Eerder was al duidelijk dat er te weinig draagvlak is voor een manifestatie in Den Haag.

Naar verwachting wordt de actie van volgende week drie tot vier keer zo groot als het protest van 1 oktober 2019, toen duizenden boeren zich verzamelden op het Malieveld in Den Haag. Er wordt nu rekening gehouden met 20.000 tot 30.000 boeren.

Vanmiddag was er overleg tussen de gemeente Barneveld, vertegenwoordigers van boerenorganisaties en de politie over het boerenprotest op 22 juni. Melkveehouder Jeroen van Maanen, de organisator van het protest, was ook aanwezig.

Volgens Van Maanen is er bewust gekozen voor de Gelderse Vallei, omdat de stikstofplannen daar de meeste impact hebben. "Alle boerenorganisaties zijn het erover eens dat er één grote actiedag moet komen. Bewust niet in Den Haag, omdat we Den Haag de rug toekeren. We hebben altijd mee willen denken, constructief meegepraat en als je dan twee jaar later een plan ziet waarin niets gedaan is met onze inbreng, dan hebben we dus twee jaar voor jan lul meegepraat."

Positieve actie

De gemeente Barneveld wacht nog op een formele aanvraag voor een demonstratievergunning, maar zegt de actie wel toe te willen staan. "We hebben met de organisatoren naar een paar locaties gekeken en één locatie gevonden die wellicht geschikt is", zegt de woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

"We beseffen dat het een hele grote actie wordt, dus als we vandaag of morgen de aanvraag binnen hebben, gaan we kijken of het qua verkeersveiligheid en openbare orde haalbaar is. We begrijpen van de boeren dat het een positieve actie moet gaan worden."

Aan het verschaffen van de vergunning zijn wel voorwaarden verbonden. Een daarvan is dat het geen boerenfeest wordt en dat er geen alcohol geschonken wordt, als honderden dan wel duizenden boeren bij elkaar komen.

Voorzitter Wim Brouwer van LTO Gelderse Vallei wil al wel iets zeggen over de aard van het protest: "Het zal niet maatschappij-ontwrichtend zijn, want we willen de burgers achter ons houden. Maar het verkeer zal er natuurlijk wel wat van merken."