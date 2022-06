België haalt opnieuw IS-vrouwen met kinderen op uit Syrië

België heeft voor de tweede keer een groep vrouwen en kinderen van IS-strijders opgehaald uit een gevangenkamp in Syrië. Zes vrouwen en zestien kinderen werden vannacht overgevlogen van het gevangenkamp al-Roj naar een Vlaamse luchtmachtbasis.

De regering besloot vorig jaar kinderen van Belgische IS-strijders niet in de gevangenkampen te laten zitten. Samen met hun moeders worden ze daarom teruggehaald, hun vaders zijn gesneuveld of vermist. Afgelopen zomer werden er zes vrouwen met tien kinderen opgehaald.

De teruggehaalde vrouwen gaan in België de gevangenis in, vanwege hun lidmaatschap van terreurorganisatie IS. De kinderen komen onder toezicht van een jeugdrechter, die bepaalt of ze door familie of door instanties worden opgevangen.

'Geen plaats hier'

Het terughalen van IS-vrouwen is, net als in Nederland, niet onomstreden. "Deze regering speelt met onze veiligheid", meent N-VA-Kamerlid Metsu.

"Voor diegenen die openlijk onze samenleving de rug hebben toegekeerd en letterlijk en figuurlijk naar het leven hebben gestaan, is er geen plaats meer in dit land", vindt collega Pas van Vlaams Belang. Zij zegt tegen de VRT dat de vrouwen bestraft moeten worden in de regio waar ze de wet hebben overtreden, "waar de straffen ook geen lachertje zijn".

De oppositieleden wijzen erop dat twee van de vrouwen die vorig jaar terugkwamen inmiddels weer op vrije voeten zijn. Premier De Croo benadrukt dat dat niet betekent dat de vrouwen niet meer gevolgd worden.

Gehersenspoeld

De Croo zegt dat zijn regering bovenal de toekomst van onschuldige kinderen voor ogen houdt. Omdat de kampen een broeinest zijn van IS-gedachtengoed, is het beter hen terug te halen voordat ze door extremisme worden beïnvloed.

"Als een individu van de radar van de veiligheidsdiensten zou verdwijnen, dan zijn de veiligheidsrisico's zeker op termijn veel groter", zegt ook dreigingscoördinator OCAD. "Voor onze nationale veiligheid biedt een gecontroleerde terugkeer de beste garantie op een goede opvolging door alle bevoegde diensten."

Na de terugvlucht van vannacht zijn er vermoedelijk nog vijf Belgische vrouwen en acht van hun kinderen in de Syrische kampen. Drie van hen mogen niet terug omdat ze geen kinderen (meer) hebben, de vierde mag niet terugkeren omdat haar paspoort is afgenomen, de laatste wil niet terug. Vermoedelijk zijn zes Belgische kinderen gestorven in de kampen.

Naar Nederland

De Nederlandse regering haalde begin dit jaar voor het eerst onderdanen terug uit hetzelfde gevangenkamp in Syrië, vijf vrouwen en elf kinderen. Het kabinet zei aanvankelijk niet te willen meewerken aan hun terugkeer, maar besloot een uitzondering te maken omdat de vrouwen anders niet meer vervolgd konden worden.

Van deze vrouwen is inmiddels de eerste veroordeeld: de 28-jarige Ilham B. kreeg begin deze maand 3,5 jaar cel voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Het OM had 8 jaar geëist, maar de rechter achtte niet bewezen dat de vrouw had meegedaan aan de gewapende strijd.

Vorige maand bepaalde de rechtbank in Rotterdam dat binnen vier maanden nog eens twaalf vrouwen en hun 29 kinderen moeten worden opgehaald, wil het Nederlandse OM niet het recht verspelen om hen voor de rechter te brengen. In totaal reisden er volgens de AIVD ongeveer 100 Nederlandse vrouwen naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten.