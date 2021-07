Ongeveer 15 Nederlandse IS-vrouwen ontsnapten uit Koerdische kampen

De afgelopen jaren zijn er ongeveer vijftien Nederlandse IS-vrouwen ontsnapt uit Koerdische opvangkampen in Syrië. Dat schrijven de demissionaire ministers Kaag (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) op vragen van de Tweede Kamer.

Er verschijnen regelmatig berichten over uitbraken uit de kampen in Noordoost-Syrië. "Vaak is het onduidelijk om hoeveel personen het gaat en bestaat er evenmin zekerheid over het nationaliteit en leeftijd", schrijven de ministers. Toch komen ze tot de schatting van vijftien Nederlandse IS-vrouwen die zijn ontsnapt. "Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse mannen uit detentie ontsnapt.

Volgens de inlichtingendienst AIVD verblijven er nog zo'n dertig vrouwen met de Nederlandse nationaliteit in kampen als Al-Hol en Al-Roj. Daar zitten ook nog ongeveer 75 kinderen met een Nederlandse link. Volgens hulpverleners zijn de omstandigheden er erbarmelijk.

Onder de radar

De berichten over de ontsnappingen baren Kaag en Bijleveld ernstige zorgen. "Ontsnapte uitreizigers kunnen zich immers weer aansluiten bij terroristische groepen en ze zouden onder de radar kunnen terugkeren naar Nederland", schrijven ze. Om dat laatste te voorkomen staan alle bekende uitreizigers gesignaleerd en zijn hun paspoorten ongeldig verklaard.

De Nederlandse regering werkt niet actief mee aan het repatriëren van Syriëgangers. Toch werd er vorige maand een Nederlandse vrouw met twee kinderen opgehaald uit het Koerdische deel van Syrië. Dat gebeurde na een uitspraak van de Nederlandse rechter. De Koerdische autoriteiten willen graag af van de buitenlanders in de IS-kampen.