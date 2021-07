Grapperhaus: terughalen andere IS-vrouwen uit Syrië niet uitgesloten

Ilham B. zou in 2013 op 19-jarige leeftijd naar Syrië zijn afgereisd, waar zij een gezin stichtte met een Syriëganger uit Antwerpen. In app-berichten beschreef ze dat ze gelukkig getrouwd was met een jihadstrijder, die op het slagveld overwinningen boekte. Zij belandde uiteindelijk in een Koerdisch strafkamp in Noord-Syrië. Naar verluidt is haar man door een Iraakse rechtbank ter dood veroordeeld. Het is onduidelijk of het vonnis is voltrokken.

Op 5 juni wordt Ilham B., op last van een Nederlandse strafrechter, met haar twee kinderen naar Nederland gehaald. De vrees was dat zij anders haar straf zou ontlopen. De vrouw zit vast, haar zoontjes staan onder toezicht van jeugdzorg. Er was nog een derde kind bij het gezelschap. Dat zou de dochter zijn van een vader in Nederland, die een rechtszaak had aangespannen om haar terug te krijgen. Haar moeder zou in het kamp zijn achtergebleven.