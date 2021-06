Weer een IS-vrouw voor de rechter, maar waar zit de rest?

Minstens 15 Nederlandse vrouwen zijn verdwenen uit de kampen. Minister Grapperhaus bevestigde dat aantal vandaag nog eens in de Tweede Kamer. Een deel van die groep verdwenen vrouwen zou zijn teruggekeerd naar Nederland en de rest zit waarschijnlijk in de Syrische regio Idlib, melden bronnen aan de NOS.

Tot slot is er een groep Nederlandse vrouwen die volledig van de radar is verdwenen. Mogelijk zitten die nog in Syrië, bij jihadistische organisaties of elders, maar dat is onduidelijk. Om hoeveel vrouwen het gaat is niet met zekerheid te zeggen.

Al in Nederland

Naar schatting is er inmiddels een tiental vrouwen teruggekeerd naar Nederland. Het totale aantal kinderen dat is teruggekeerd, is onbekend.

Een paar bekende voorbeelden van teruggekeerde IS-vrouwen zijn Angela B. uit Soesterberg, die later deze maand weer voor de rechter moet verschijnen, en de Tilburgse Fatima H. die eerder dit jaar tot vier jaar cel werd veroordeeld. Na haar gevangenisstraf wordt H. waarschijnlijk uitgezet naar Marokko, omdat de overheid haar Nederlanderschap heeft afgenomen.

Verder werd Kaoutar S. uit Gouda dit jaar veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar. De veroordeelde vrouwen zitten hun straf uit op een speciale terroristenafdeling in Zwolle. Daar is plek voor tien vrouwen. Op dit moment zijn niet al die plekken gevuld.