Eerste teruggehaalde IS-vrouw krijgt 3,5 jaar cel

Een Nederlandse IS-vrouw die vorig jaar werd teruggehaald uit Syrië is vandaag veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Van die straf is een jaar voorwaardelijk.

De 28-jarige Ilham B. uit Gouda werd als eerste IS-vrouw door een Nederlandse delegatie teruggehaald uit een Koerdisch gevangeniskamp in Syrië. Ze reisde met haar partner naar Syrië toen ze 19 jaar oud was. Ze trouwde er en gaf haar man de gelegenheid terroristische misdrijven te plegen, stelt de rechtbank.

Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs dat B. deelnam aan de terroristische organisaties IS en Jabhat al Nusra. Ook had ze de beschikking over vuurwapens en chatte ze over de gewapende strijd en propaganda. Zelf verklaarde ze in Syrië in een bubbel te leven en niet te weten wat zich buitenshuis afspeelde.

Niet bewezen

Het Openbaar Ministerie had acht jaar geëist Dat het vonnis lager uitvalt komt doordat B. is vrijgesproken van het deelnemen aan een gevechtsbataljon en het geven van trainingen aan andere vrouwen.

Het OM stelde dat B. een belangrijke rol had in een gevechtseenheid voor vrouwen in Raqqa. De IS-vrouwen leerden daar om te vechten en met wapens om te gaan. Dat B. onderdeel van deze groep was, is volgens de rechtbank niet bewezen.

Niet op luchthavens komen

B. en haar man zijn in 2017 gevangengenomen bij de val van Raqqa, waarna de vrouw werd opgesloten in het kamp. Samen met drie kinderen is ze vorig jaar naar Nederland gehaald.

Als ze vrijkomt moet ze zich aan een aantal voorwaarden houden. Ze heeft een aantal contactverboden en mag niet op internationale luchthavens komen. Haar man wacht de doodstraf in Irak. Hij is veroordeeld vanwege het gebruik van chemische wapens.