Nederland haalt vijf IS-vrouwen en hun elf kinderen terug uit Syrië

Nederland heeft vijf IS-vrouwen en hun elf kinderen opgehaald uit het Koerdische vluchtelingenkamp Al Roj in het noorden van Syrië. Dat zeggen bronnen tegen de NOS.

Ze zijn vanochtend uit het kamp opgehaald, maar het is niet bekend waar ze op dit moment zijn. De terughaalactie is nog bezig.

Nederland haalt de vrouwen terug om hen hier te vervolgen. Als ze niet voor april zouden terugkomen, zou de strafvervolging worden beëindigd en zouden de vrouwen niet meer berecht kunnen worden voor hun deelname aan terreurgroep IS.

Open armen

Bert Klijn, wiens dochter Amber met haar kinderen wordt teruggehaald, reageert opgetogen. "De regering doet dit pas nadat er was gedreigd met straffeloosheid., er was wel een gerechtelijke uitspraak voor nodig. Maar dat maakt nu niet uit, we zijn verschrikkelijk blij en gaan de kleinkinderen met open armen ontvangen."

Klijn en familieleden van andere IS-vrouwen zijn gescreend door de Kinderbescherming of ze de kinderen kunnen opvangen en worden begeleid door psychologen en andere hulpverleners,

Nadat IS-vrouw Ilham B. uit Syrië was opgehaald, was Klijn al hoopvol dat ook zijn dochter en kleinkinderen zouden terugkeren: