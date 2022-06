Drie verdachten van bedreiging burgemeester Halsema opgepakt

De politie heeft de afgelopen weken drie mannen opgepakt die ervan verdacht worden de Amsterdamse burgemeester Halsema online te hebben bedreigd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

De mannen zijn tussen de 18 en 24 jaar en komen uit Hollands Kroon, Den Bosch en Dokkum. De bedreigingen werden gestuurd naar aanleiding van het besluit van de gemeente dat Ajax niet op het Museumplein gehuldigd zou worden. Die beslissing had Halsema in samenspraak met de officier van justitie en de Amsterdamse politiechef genomen. Door personeelstekort waren er volgens hen te weinig beveiligers beschikbaar om de huldiging goed te laten verlopen.

De beslissing leidde tot onvrede bij supportersverenigingen van Ajax en Ajax-fans. Halsema werd naar eigen zeggen bedolven onder bedreigingen en deed aangifte.

Verdachten verschijnen binnenkort voor de rechter

De drie verdachten verschijnen 30 juni en 7 juli voor de rechter. Wat zij precies aan de burgemeester schreven en of ze dat via sociale media deden of via email, wil het Openbaar Ministerie nog niet bevestigen.

Naast de drie, heeft de politie ook een gesprek gehad met een 13-jarige verdachte uit Culemborg in het bijzijn van zijn ouders. Hij kreeg een reprimande en het advies om een excuusbrief aan de burgemeester te schrijven. Naast de drie aangehouden verdachten zijn nog meer verdachten op het politiebureau ondervraagd. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen, meldt de politie.

Ajax werd 11 mei landskampioen door Heerenveen met 5-0 te verslaan. Het kampioensfeest werd gehouden in de Johan Cruijff Arena.