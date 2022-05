Burgemeester Halsema doet aangifte van bedreigingen over Ajaxhuldiging

Burgemeester Femke Halsema heeft aangifte gedaan van de bedreigingen waarmee ze vorige week werd bestookt in verband met de huldiging van Ajax. Dat heeft ze aan AT5 laten weten. Het gaat om een groot aantal online dreigementen, waaronder doodsbedreigingen en seksuele dreigementen.

Enkele dagen voordat de Amsterdamse voetbalclub landskampioen werd, kondigde de gemeente aan dat de huldiging niet op het Museumplein plaats kon vinden. Door het landelijk tekort aan beveiligers kon de veiligheid niet worden gegarandeerd.

Daarom werd Ajax meteen na de thuiswedstrijd tegen Heerenveen gehuldigd in de Johan Cruijff Arena. Er vonden toen geen grote incidenten plaats.

Woedend

Nadat de gemeente bekend had gemaakt dat de huldiging niet in het centrum zou zijn, werd Halsema naar eigen zeggen bedolven onder bedreigingen. In het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester vertelde ze dat ze in de ambtswoning aan het werk was toen een groep van zo'n 600 mannen zich verzamelde op de brug tegenover de ambtswoning.

"Met hun middelvinger omhoog. En allemaal schreeuwen: 'Halsema kankerhoer'. En als je daarbij bedenkt: het was namiddag en mijn dochter probeerde naar huis te komen en heeft daarnaar staan kijken. Dan vind ik dat al die mannen zich wel eens af mogen vragen wat ze daar eigenlijk aan het doen waren en hoe erg dat is."

Ze zegt fors aanstoot aan alle bedreigingen en beledigingen te hebben genomen. Het heeft haar vooral woedend gemaakt: "Woedend vanwege de invasie in je privésfeer. Het gebrek aan respect voor bestuurlijke besluiten, hoe moeilijk ook, die je hebt te nemen. En het seksisme dat erbij zit."

Om hoeveel bedreigingen het precies gaat is onduidelijk. Omdat de politie de zaak in onderzoek heeft, kon de burgemeester geen precieze aantallen noemen.