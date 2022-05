Ondanks regen groot feest in binnenstad Amsterdam en bij stadion

In het centrum van Amsterdam en bij de Johan Cruijff Arena vieren uitzinnige Ajaxfans de 36ste landstitel. Er wordt gezongen, gehost, met vlaggen gezwaaid en vuurwerk afgestoken. Voor zover bekend zijn er geen grote ongeregeldheden.

"Kampioenen", klinkt het luidkeels in cafés en op pleinen in de binnenstad. De fans trekken zich weinig aan van de fikse regenbuien die overtrekken. "Na vorige week was het echt billenknijpen", zegt een supporter tegen een NOS-verslaggever. "Maar we hebben 'm nu gewoon over de streep getrokken, en dat is verdiend!" Ajax won de wedstrijd tegen Heereveen met 5-0.

Bekijk hier sfeerbeelden uit het uitgaansgebied van de stad: