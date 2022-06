Wat maakt het gebruik van Israëlische hacksoftware zo omstreden?

Groot onderzoek wees vorig jaar uit dat de software op grote schaal is ingezet om journalisten, mensenrechtenactivisten en advocaten te hacken. De Franse organisatie Forbidden Stories had een lijst met 50.000 namen en telefoonnummers van mensen die mogelijk doelwit waren.

Uit onderzoek van onder meer The Guardian bleek dat de hacksoftware is ingezet rond de moord op journalist Jamal Khashoggi in Turkije. Bewijs wees in de richting van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten die via Pegasus probeerden om mensen om Khashoggi heen te volgen. Ook het Turkse onderzoek naar de dood van Khashoggi wilden ze volgen. De NSO Group ontkende dat hun software hiervoor was ingezet.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International was vorig jaar nauw betrokken bij het grote onderzoek. Woordvoerder Ruud Bosgraaf zegt dat zijn organisatie niet tegen het gebruik van Pegasus is. "Maar zolang er geen garanties zijn dat de software niet wordt gebruikt tegen journalisten en mensenrechtenactivisten, moet je het niet gebruiken." Dat geldt dus ook voor Nederland, zegt hij.

Schandaal in Spanje

De afgelopen maanden was de software van het Israëlische bedrijf het middelpunt van een groot schandaal in de Spaanse politiek. Allereerst bleek dat meer dan zestig Catalaanse politici en activisten doelwit waren. Vervolgens werd duidelijk dat ook de Spaanse premier de software op zijn telefoon had. Wie hierachter zit, is nog altijd niet duidelijk.

Met de NSO Group zelf gaat het inmiddels bergafwaarts. Vorig jaar heeft de VS het bedrijf op een sanctielijst gezet; Amerikaanse bedrijven mogen geen handel meer drijven met NSO, tot woede van de Israëliërs.

Ook lopen er rechtszaken tegen het hackbedrijf van techconcerns Meta en Apple. Investeerders die het bedrijf drie jaar geleden kochten voor 1 miljard dollar, zeggen nu dat de NSO Group waardeloos is.