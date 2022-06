'AIVD gebruikt omstreden Israëlische hacksoftware, ook voor hacken Ridouan Taghi'

De AIVD gebruikt omstreden hacksoftware van de Israëlische NSO Group en heeft die onder meer ingezet om in 2019 de telefoon van Ridouan Taghi te hacken. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant, die sprak met verschillende anonieme bronnen.

Voor het eerst is duidelijk geworden dat Nederland zaken doet met NSO Group. De hacksoftware wordt ook wereldwijd door overheden gebruikt om oppositieleden, activisten en journalisten in de gaten te houden, bleek eerder uit onderzoek van het Canadese CitizenLab en mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Daarom vinden critici dat de software een bedreiging vormt voor de democratie.

De VS zette eind 2021 NSO Group op een sanctielijst vanwege "kwaadaardige activiteiten" die "in strijd zijn met de nationale veiligheid en buitenlandse belangen".

Moord

Na de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019 vroeg oud-minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus de AIVD om te helpen bij de opsporing van Taghi, hoofdverdachte in het Marengoproces. Geheime diensten kunnen zelfstandig onderzoek doen in het buitenland, de politie niet.

Drie maanden na de moord werd Taghi in Dubai aangehouden. Het is niet bekend welke rol de hacksoftware daarbij speelde.

De AIVD gaat tegenover de Volkskrant niet in op vragen over het gebruik van hacksoftware, de relatie met NSO Group of het hacken van Taghi. Ook NSO Group wil niet bevestigen of Nederland een klant is.