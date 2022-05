Hackers stalen 3 gigabyte aan data uit telefoon van Spaanse premier

De hackers die vorig jaar met Pegasus-spyware toegang kregen tot de telefoon van de Spaanse premier Pedro Sánchez, hebben 3 gigabyte aan informatie uit het toestel kunnen halen. Ook lukte het ze de telefoon van de minister van Defensie binnen te dringen, al werden daaruit minder data gestolen.

De hack van de telefoon van de Spaanse premier kwam bij toeval aan het licht tijdens een routinecheck, zo bleek vandaag. Dit weekend werd de regering op de hoogte gebracht. Inmiddels worden de telefoons van alle kabinetsleden doorzocht op de spionagesoftware.

"Dit zijn inbraken die van buiten komen. De Spaanse regering zet alles in het werk om dit op te helderen", zei een regeringswoordvoerder over het kraken van de telefoons. "We willen telecommunicatie te beschermen, net als het recht op privacy."

Rookgordijn

Maar Spaanse oppositiepartijen spreken van "een wel erg groot toeval" dat de inbraak in de overheidstelefoons juist nu bekend wordt. Anderen spreken van een rookgordijn. Al twee weken geleden werd duidelijk dat 63 Catalaanse politici en activisten Pegasus op hun telefoon hadden. Onder hen waren leden van het Europees Parlement, Catalaanse regiopresidenten, advocaten en politieke organisaties.

Veel konden de ontvangers daar niet tegen doen. Pegasus wordt via apps, een WhatsApp-berichtje van vrienden of bekenden of een e-mail verstuurd. Wanneer de ontvanger op zo'n bericht klikt, nestelt het spionageprogramma zich in de telefoon. Geheime diensten hebben zo toegang tot alle mogelijke gegevens zoals wachtwoorden, telefoongesprekken, locatie of foto's.