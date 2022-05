Niet alleen Catalaanse politici, ook Spaanse premier slachtoffer spyware

Correspondent Rop Zoutberg:

Al twee weken staat hier alles op zijn kop vanwege een vermeende inbraak in de telefoons van ruim zestig Catalaanse politici en activisten. Het Catalaanse bestuur is daar razend over, en heeft steeds naar de Spaanse geheime dienst gewezen. Omdat de spyware Pegasus alleen maar aan regeringen wordt verkocht, kon het volgens de Catalanen niet anders dan dat de Spaanse regering erachter zat.

Maar nu komt die beschuldiging in een compleet ander licht te staan. Madrid zegt niet alleen vermoedens te hebben, maar echt zeker te weten dat ook in hun regeringstelefoons is ingebroken. Dan kun je dus opnieuw de vraag gaan stellen: wie zit er achter die hacks? Wie gaf de opdracht, en wat is er met die informatie gedaan?

Het probleem is wel dat Pegasus bijna geen sporen achterlaat. En dat je er misschien wel nooit achter komt wie je telefoon openbrak, welke data zijn verdwenen of wie op afstand de camera of microfoon van je telefoon aanzette.