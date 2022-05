Spaanse parlement gaat premier Sánchez uithoren over Pegasus-schandaal

Het Spaanse parlement gaat premier Sánchez uithoren over spionagesoftware op zijn telefoon en op die van twee andere kabinetsleden. Het schandaal leidt mogelijk tot het ontslag van het hoofd van de Spaanse geheime dienst CNI.

Alle partijen - met uitzondering van Sanchez' eigen sociaaldemocratische partij PSOE - steunden vandaag een motie waarin de premier wordt opgeroepen de Kamer uitleg te geven. Het is nog niet duidelijk wanneer Sánchez door het parlement wordt gehoord. Een andere petitie, waarin partijen vragen om een uitgebreid parlementair onderzoek naar het Pegasus-schandaal, kreeg geen meerderheid.

Wel wordt donderdag het hoofd van de Spaanse geheime dienst Paz Esteban door een aparte Kamercommissie gehoord. Partijen willen vooral weten hoe het kan dat hackers in mei vorig jaar tot twee keer de telefoon van premier Sánchez binnengedrongen en bijna 3 gigabyte aan data stalen. Ook lukte het de telefoon van de minister van Defensie binnen te komen, waarbij ook gegevens werden ontvreemd.

Rookgordijn

Daarnaast willen de parlementariërs weten wanneer het CNI precies ontdekte dat in de telefoons was ingebroken. Tot donderdag wil de regering nog geen beslissing nemen over een eventueel vertrek van de directeur van de geheime dienst.

Het nieuws over de datalek kwam gisteren naar buiten, volgens de regering nadat in het weekend het rapport van het CNI over de hack binnen was gekomen. Maar Catalaanse partijen in de Kamer twijfelen aan die lezing en vinden de datadiefstal "te toevallig" en noemen de kwestie "een rookgordijn".