Dure sigaretten helpen rokers te stoppen, maar stimuleren ook zwarte markt

"Natuurlijk zal de zwarte markt inspelen op hoge sigarettenprijzen", erkent hoogleraar tabaksontmoediging Willemsen. "En mensen die in de buurt van de grens wonen, zullen hun tabak misschien in Duitsland en België gaan kopen, als de prijzen daar niet ook omhoog gaan." Maar angst voor dit soort neveneffecten moet geen reden zijn om de accijnzen dan maar te bevriezen, vindt hij.

Duurste sigaretten in Australië

Als de Nederlandse tabaksprijzen inderdaad oplopen tot 47 euro in 2040, maakt dat Nederland koploper in Europa. Nu zijn sigaretten het duurst in het Verenigd Koninkrijk, waar rokers gemiddeld ruim 14 euro neertellen voor een pakje van twintig stuks. In Nederland kost een pakje ongeveer 8 euro, zo'n 40 cent per stuk. De gemiddelde prijs van een shagje is iets lager.

De duurste sigaretten vind je in Australië, waar een pakje rond de 25 euro kost. Ter vergelijking: in 1995 kostte een pakje daar nog geen 4 euro. Sindsdien is het aantal rokers in Australië ook behoorlijk afgenomen. In 1995 stak bijna een kwart van de Australiërs dagelijks een peuk op, nu is dat ongeveer 1 op de 10. Tegelijkertijd zijn er steeds meer Australische jongeren die nog nooit hebben gerookt.