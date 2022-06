Staatssecretaris: pakje sigaretten moet in 2040 naar zo'n veertig euro

Staatssecretaris Van Ooijen wil de prijs van een pakje sigaretten verhogen naar rond de 40 euro in 2040, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in De Telegraaf. Hij baseert zijn plan op recent wetenschappelijk onderzoek, dat uitwijst dat de helft van de rokers pas wil stoppen als rookwaar bijna onbetaalbaar wordt.

De prijsverhoging moet in stapjes worden doorgevoerd. Nu kost een pakje sigaretten rond de 8 euro. In de coalitie is afgesproken om de prijs tot 2025 te verhogen naar 10 euro. Daarna moet er wat Van Ooijen betreft jaarlijks een vast bedrag van zo'n 2 euro bovenop komen.

In het coalitieakkoord van dit kabinet is afgesproken om verder te streven naar het doel van 'een rookvrije generatie' in 2040. Van Ooijen verwacht dat het aantal rokers dan mede door de hoge prijzen is gedaald naar 7 procent. Nu rookt nog 20 procent van de Nederlanders.

Het plan van Van Ooijen is nog niet besproken in de ministerraad. Als het door zou gaan wordt Nederland koploper in Europa. In bijvoorbeeld Australië kost een pakje sigaretten al zo'n 26 euro.