Glennis Grace in oktober voor rechter om supermarktruzie

Het Openbaar Ministerie dagvaardt zangeres Glennis Grace en zes andere verdachten voor een uit de hand gelopen ruzie in een supermarkt in Amsterdam. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade.

Glenda Batta - zoals de 43-jarige zangeres eigenlijk heet - staat op 26 oktober voor de rechter in Amsterdam samen met vier andere meerderjarige verdachten. Twee minderjarige verdachten moeten een dag later voor de kinderrechter verschijnen. Naast de zangeres gaat het om twee mannen (beiden 20) en twee jongens (beiden 15) uit Amsterdam, een 27-jarige man uit Purmerend en een man van 50 uit Loenen aan de Vecht.

'Verhaal halen'

De supermarktruzie speelde zich af op zaterdagavond 12 februari in een vestiging van de Jumbo in het centrum van Amsterdam. Aan de ruzie ging volgens de politie een geweldsincident tussen een klant en een personeelslid vooraf. Volgens meerdere media was die klant de zoon van Glennis Grace. Hij zou een e-sigaret in de winkel hebben opgestoken en was daarop aangesproken.

De zangeres ging daarna naar verluidt verhaal halen, samen met een paar anderen. Dat draaide uit op een vechtpartij. Ze werd diezelfde avond aangehouden, samen met twee anderen. De andere verdachten werden later opgepakt na identificatie aan de hand van camerabeelden.

De zangeres zat drie dagen vast op het politiebureau. De verdachten mogen geen van allen meer in de supermarkt of in de nabije omgeving komen. Ook mogen ze geen contact opnemen met de medewerkers.

Begin april bood Glennis Grace excuses aan voor het incident. "De medewerkers van Jumbo, de mensen met wie ik werk en iedereen om mij heen: het spijt me", zei ze in een video op Instagram.