Aangifte tegen Glennis Grace en zoon vanwege supermarktruzie

Er is aangifte gedaan tegen zangeres Glennis Grace in verband met haar rol bij de supermarktruzie in Amsterdam vorige week. Ook tegen haar zoon en een derde verdachte is aangifte gedaan, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Shownieuws.

Wat de precieze inhoud van de aangifte is en wie deze heeft gedaan, wil het OM niet bekendmaken. "Het onderzoek loopt nog." Ook de advocaat van de zangeres wil hier niet op ingaan. "Op dit moment geven wij hierop geen commentaar en verwijs ik naar het statement van cliënte van vorige week", aldus Kerem Canatan tegen persbureau ANP.

De zangeres hoeft niet opnieuw de cel in. "Eerder lieten we namelijk al weten dat we geen juridische gronden hebben om haar vast te houden", aldus de woordvoerder van het OM.

De supermarktruzie waarbij de zangeres betrokken was, speelde zich zaterdagavond 12 februari af in een vestiging van de Jumbo in het centrum van Amsterdam. Aan de ruzie ging volgens de politie een geweldsincident tussen een klant en een personeelslid vooraf. Volgens meerdere media was de klant de zoon van Glennis Grace.

Gedragsaanwijzing

Glenda Batta - zoals de zangeres echt heet -, haar zoon en een derde verdachte, volgens media een vriend van de familie, werden gearresteerd en zaten drie dagen vast. Een week geleden werden ze vrijgelaten. Het drietal kreeg toen een zogenoemde gedragsaanwijzing. Dat betekent dat ze niet in de buurt van de supermarkt mogen komen en geen contact mogen opnemen met de supermarktmedewerkers.

Tegen persbureau ANP zei advocaat Canatan eerder dat de zangeres een supermarktmedewerker heeft geduwd, maar dat ze zich niet herkent in de beschuldigingen dat ze heeft geschopt en geslagen.

"Ik weet dat ik geen strafbare feiten heb gepleegd" zei de zangeres zelf op Instagram: