Glennis Grace na drie dagen op vrije voeten, blijft wel verdachte

Zangeres Glennis Grace is na drie dagen in de cel te hebben gezeten vrijgelaten. Ze werd samen met haar 15-jarige zoon en een derde persoon opgepakt na een ruzie in een supermarkt in Amsterdam.

De politie noemt de naam van de zangeres niet, maar laat weten dat "drie verdachten van de supermarktruzie zijn heengezonden". Zij blijven nog wel verdachten in de zaak, maar voor het onderzoek is het niet meer nodig dat zij vast blijven zitten, bevestigt de politie aan de NOS.

Glenda Batta, zoals de zangeres eigenlijk heet, zat sinds zaterdag vast. Zij en de twee medeverdachten hebben een zogenoemde gedragsaanwijzing gekregen. Zij mogen niet in de buurt van de supermarkt komen en geen contact opnemen met de supermarktmedewerkers. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling van supermarktpersoneel. De politie doet verder onderzoek en is op zoek naar nog vier verdachten.

Advocaat: zangeres heeft supermarktmedewerker geduwd

Tegen persbureau ANP zei de advocaat van Glennis Grace, Kerem Canatan, eerder dat de zangeres een supermarktmedewerker heeft geduwd, maar dat ze zich niet herkent in de beschuldigingen dat ze heeft geschopt en geslagen.

De ruzie waarbij de zangeres betrokken was ontstond zaterdagavond in een vestiging van de Jumbo aan de Westerstraat in Amsterdam. Aan de ruzie ging volgens de politie een incident tussen een klant en een personeelslid vooraf. Daarbij zou de klant de Jumbo-medewerker hebben mishandeld en bedreigd.

De politie wil de identiteit van de klant niet bevestigen, maar meerdere media meldden dat het gaat om de zoon van Glennis Grace. Hij had in de winkel een elektronische sigaret opgestoken, zei haar advocaat Canatan eerder tegen RTL Boulevard. Het personeel sprak hem daarop aan.

Verwondingen

Volgens de advocaat kwam de jongen thuis met verwondingen aan zijn gezicht en handen. Hij was naar eigen zeggen mishandeld door winkelmedewerkers. Grace wilde volgens de advocaat verhaal halen, maar "zij werd daarbij uitgelachen, waarna zij een medewerker zou hebben geduwd".

Volgens de advocaat heeft de zangeres geprobeerd mensen tegen te houden bij een vechtpartij die gelijktijdig of aansluitend plaatsvond in de supermarkt en heeft ze zelf geen geweld gebruikt.

De Amsterdamse politie liet eerder al weten dat "de klant van het eerste incident" later inderdaad is teruggegaan naar de Jumbo, samen met een groep mensen. De politie kreeg vervolgens meldingen binnen van vernielingen in de supermarkt. Ook zou de groep verschillende supermarktmedewerkers hebben aangevallen en mishandeld. "Er werden gewonde supermarktmedewerkers aangetroffen", meldde de politiewoordvoerder.