Noodkreet na noodkreet, maar in Ter Apel verandert er (bijna) niets

Nachtopvang Ter Apel

Mensen die asiel in Nederland willen aanvragen, moeten zich melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarna krijgen ze een reguliere opvangplek toegewezen in de rest van het land. Er is echter een nijpend tekort aan reguliere opvangplekken, waardoor de nachtopvang in Ter Apel, die eigenlijk bedoeld is om één nacht te verblijven, overvol is.

Vorig jaar was dat ook al een aantal keer het geval. Zo moest het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gemeente Westerwolde een dwangsom van 100.000 euro betalen omdat het aanmeldcentrum een aantal keer overvol was. Uit een GGD-rapport bleek dat hygiënemaatregelen door de drukte niet goed werden nageleefd. Ook zou de kans op verspreiding van bijvoorbeeld corona of diarree groot zijn.