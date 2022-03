COA betaalt dwangsom vanwege overvolle asielopvang Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) betaalt de gemeente Westerwolde een dwangsom van 100.000 euro. De dwangsom werd eind vorig jaar opgelegd toen het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel een aantal keren overvol was. Honderden net aangekomen asielzoekers moesten noodgedwongen op veldbedden slapen.

Het COA maakte eerder bezwaar tegen de dwangsom die de gemeente had opgelegd, maar besluit nu toch te betalen. Woordvoerder Alet Bouwmeester zegt zich te realiseren dat de gemeente extra kosten heeft gemaakt en grote druk heeft gevoeld. "Het COA is zich hiervan bewust en vindt een compensatie die ten goede komt aan de inwoners van Ter Apel gepast", zegt ze bij RTV Noord. "Een juridische strijd tussen twee bestuursorganen hoort hier niet bij."

Zowel in oktober als in november liep het een aantal keren helemaal vast in Ter Apel. Omdat er nauwelijks tot geen plek was in andere gemeenten in Nederland, bleef iedereen noodgedwongen in het aanmeldcentrum. Er is in Ter Apel plek voor 2000 mensen, soms waren het er 600 meer. In de gemeentelijke vergunning staat dat er 275 mensen in de nachtopvang mogen verblijven. Dat aantal verdubbelde soms.

Vechtpartijen en ME

In het azc, maar ook in het dorp, leidde de overvolle opvang tot spanningen. Er waren vechtpartijen en de ME moest richting Ter Apel om de rust terug te laten keren.

Eind november, begin december begon de gemeente het COA dwangsommen op te leggen van 20.000 euro per nacht. Westerwolde wees er daarbij op dat de gevolgen van een overvolle opvang groot kunnen zijn. Uit een GGD-rapport bleek dat hygiënemaatregelen niet goed werden nageleefd. Ook zou de kans op verspreiding van bijvoorbeeld corona of diarree groot zijn.

Leefbaarheid in Ter Apel

Aanvankelijk maakte het COA bezwaar tegen de opgelegde dwangsom door zich te beroepen op overmacht. Nu wordt er dus toch betaald. De gemeente Westerwolde reageert verheugd. Volgens een woordvoerder gaat de gemeente het geld gebruiken voor de "leefbaarheid in Ter Apel".