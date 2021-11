Asielzoekers overvol Ter Apel naar Expo Hal Assen voor noodopvang

Een deel van de asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt binnenkort opgevangen in de Expo Hall in Assen. Volgens de gemeente Assen is het de bedoeling dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) morgen al start met het gereedmaken van de hal voor een eerste groep van 150 mensen.

Gisteren werd duidelijk dat opnieuw honderden mensen te veel in de opvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Ingewijden zeiden toen tegen RTV Noord dat het ging om een overschrijding van 600 mensen.

Nu gaat een deel van deze vluchtelingen dus naar Assen. De gemeente is vanochtend door het COA benaderd met het verzoek om een noodopvang in te richten in de Expo Hall. "Wij hebben vanwege de situatie in Ter Apel begrip voor de dringende oproep van het COA", zegt burgemeester Marco Out van Assen. "We hebben het verzoek om humanitaire overwegingen en uit maatschappelijke verantwoordelijkheid gehonoreerd."

De gemeente Assen heeft voor drie weken toestemming gegeven. Als de nood hoog blijft, mag het COA dit verlengen tot uiterlijk 31 maart 2022. Er kunnen maximaal 500 mensen worden opgevangen, meldt RTV Drenthe.

Nachtopvang

Het gaat de eerste paar dagen om crisisopvang van vluchtelingen die zich in Ter Apel melden voor de nachtopvang. Deze mensen blijven één nacht en worden daarna teruggebracht naar Ter Apel voor een intake.

Vanaf vrijdag wordt de hal ook ingericht voor vluchtelingen die zich overdag melden in Ter Apel en die langer in deze opvang blijven. Het gaat om veelal mensen uit landen zoals Afghanistan, Syrië en Jemen.

De gemeente Assen laat weten dat bedrijven en omwonenden vandaag nog geïnformeerd worden over de noodopvang. Bij die mededeling wordt een telefoonnummer van het COA gedeeld, waarop mensen terecht kunnen met vragen. Ook kijkt de gemeente of het nodig is om een informatiebijeenkomst te organiseren.