Afghanen worstelen met uitzichtloosheid in opvangcentra: 'Mensen staan op instorten'

Noodopvanglocaties zijn "volstrekt ongeschikt", op andere locaties lopen de spanningen op en zicht op een woning is er niet. Maanden geleden kwamen de eerste Afghaanse vluchtelingen aan in Nederland, na de machtsovername van de Taliban in hun land. Velen hebben nog geen idee hoe hun directe toekomst in Nederland eruitziet. "Mensen staan hier op instorten."

Waisuddin Akhondzada arriveerde eind augustus, drie maanden geleden dus, als een van de eerste Afghaanse evacués in Nederland. Hij verblijft nu bijna twee maanden in het opvangcentrum in Heumensoord, nabij Nijmegen. Daarvoor zat hij in het militaire complex in Harskamp. Hij mist in Heumensoord vooral de geluiddempende, stenen muren van de kazerne en plafonds, zegt hij. Slapen is namelijk haast ondoenlijk, vooral als de doeken van de paviljoens klapperen door de wind.

"Iedereen is er hier inmiddels aan gewend om een slaappil te nemen", zegt Akhondzada. "En ook de kinderen slapen niet goed. Ze vallen vaak in slaap op school. In het begin kregen we daar veel klachten over van de leraren, maar inmiddels weten ze wat er aan de hand is."