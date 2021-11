Roep om noodopvang Heumensoord snel te sluiten: 'Volstrekt ongeschikt'

De noodopvang voor Afghaanse evacués in Heumensoord moet snel dicht, de opvang is niet geschikt om langdurig mensen in onder te brengen. Dat zeggen de voorzitter van het College voor de Rechten voor de Mens, Jacobine Geel, en de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen.

De noodopvang in het Gelderse Heumensoord werd twee maanden geleden in gebruik genomen en moet eigenlijk per 1 januari dicht. Maar omdat de druk op de asielopvang zo groot is, zijn Geel en Van Zutphen bang dat dat niet gaat lukken. In een brief aan demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie roepen ze haar op zich toch aan die termijn te houden. Ze noemen Heumensoord "volstrekt ongeschikt" om langer dan een paar weken te verblijven.

Ze constateren dat er een groot gebrek is aan privacy voor de bewoners. Zo hebben de verblijven in de paviljoens op het terrein geen plafonds en alleen dunne scheidingswanden. "Alle leefgeluiden, waaronder gesprekken en huilende kinderen, zijn voor iedereen hoorbaar."

Gezondheidsproblemen

Ook is de opvang volgens het college en de ombudsman niet geschikt voor de koude wintermaanden. En doordat de Afghanen niet weten waar ze aan toe zijn, hebben ze last van gezondheidsproblemen zoals stress, slapeloosheid en depressie. "Dat heeft ook een negatieve impact op het integratieproces. Daarom is uitzicht op ander, structureel verblijf hard nodig."

Geel en Van Zutphen, die Heumensoord eind vorige maand bezochten, zeggen dat het niet ligt aan de medewerkers en vrijwilligers van het COA en de andere instanties. "Zij doen er echt alles aan om het leed van de bewoners wat te verzachten."

Het college en de ombudsman wijzen erop dat Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor de mensen die in de noodopvang zitten, maar dat de omstandigheden er slechter zijn dan in een gewoon asielzoekerscentrum.