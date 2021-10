Afghaanse kinderen uit noodopvang Heumensoord krijgen onderwijs

De ruim 200 Afghaanse kinderen in de noodopvang Heumensoord gaan vanaf 18 oktober onderwijs volgen bij scholen in de omgeving. Tussen de 90 en 120 kinderen gaan naar de basisschool, 112 kinderen naar het voortgezet onderwijs, schrijven de gemeenten Nijmegen en Heumen.

Er worden leegstaande klaslokalen gebruikt en het onderwijs wordt vooral verzorgd door gepensioneerde leraren. De gemeenten schrijven dat de kinderen over het algemeen Engels kunnen spreken.

Kinderen die in noodopvangcentra verblijven, krijgen doorgaans geen onderwijs aangeboden, in asielzoekerscentra is dat wel het geval.

Volgens de gemeenten is in de afgelopen weken met schoolbesturen intensief samengewerkt om het onderwijs mogelijk te maken. "Het zoeken naar docenten, lokalen en financiën was een puzzel die samen is gelegd en resulteert in onderwijs voor kinderen."

De kinderen worden met bussen naar de scholen in Nijmegen vervoerd.

'Alle basiskennis is mooi meegenomen'

Het is de bedoeling dat de noodopvang Heumensoord op 1 januari 2022 weer sluit. De schoolbesturen en de gemeenten vinden het toch de moeite om de kinderen tot die tijd onderwijs aan te bieden.

"Alle basiskennis die ze opdoen is meegenomen. Elke dag dat een kind geen onderwijs krijgt is een dag te veel", zegt Hans Schapenk van de Scholengroep Rijk van Nijmegen tegen persbureau ANP.