Eerste Afghaanse evacués aangekomen in Heumensoord, ontvangen door omwonenden met vlaggen

Bij de noodopvang in natuurgebied Heumensoord, in de bossen bij Nijmegen, zijn de eerste 21 Afghaanse evacués aangekomen, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Een groep van zo'n vijftien omwonenden stond de bussen met vlaggen en welkomstbordjes op te wachten.

De aankomst van de Afghanen was vertraagd. In eerste instantie zou de groep zondag al aankomen. Waarom ze later waren, is niet bekend. In totaal moeten vandaag zeventig geëvacueerde Afghanen verhuizen van het Marine Etablissement Amsterdam naar Heumensoord. Het terrein in Amsterdam heeft Defensie zelf nodig.