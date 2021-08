Heumensoord wordt vierde opvanglocatie Afghaanse evacués

De vierde opvanglocatie voor Afghaanse evacués komt te staan in Heumensoord, een natuurgebied bij Nijmegen. Dat hebben de burgemeesters van Nijmegen en Heumen en de directeur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vanmiddag aangekondigd in een persconferentie.

Andere opvanglocaties die al in gebruik zijn, zijn de kazerne in Zoutkamp in Groningen, het Walaardt Sacré Kamp in Zeist en kazerne De Harskamp in Ede. Daar is in totaal plek voor zo'n 1700 evacués, maar per dag komen er op dit moment tussen de 200 en 400 Afghanen naar Nederland. Er is dus snel behoefte aan meer opvangplekken.

Het COA zei op een persconferentie dat er in Heumensoord in eerste instantie plaats komt voor 750 mensen. Dat worden er maximaal duizend, zei burgemeester Bruls van Nijmegen. De opvang in Heumen blijft open tot uiterlijk 1 januari, aldus Bruls.

Ze worden niet in tenten gehuisvest, gezien de slechte ervaringen daarmee van vijf jaar geleden. Het COA huisvest de Afghanen in paviljoens. De eerste evacués worden over een paar dagen verwacht.