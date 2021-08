Kazerne Zoutkamp zit vol, nieuwe Afghaanse evacués naar Zeist

Met de komst van 178 Afghaanse evacués gisteravond zit de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp vol, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De eerste bus met 28 evacués kwam vrijdag al aan. Zaterdag kwamen daar nog eens 50 bij en gisterochtend arriveerden vier bussen met Afghaanse evacués in Zoutkamp. Daar zaten ongeveer 150 mensen in.

Volgens een woordvoerder van het COA zijn in Zoutkamp alle kamers bezet, met nog een handjevol bedden vrij. "Af en toe is er een bed over in een kamer", zegt hij. "Bijvoorbeeld in een 9-persoonskamer waar een familie van acht personen in verblijft."

Eerste groep

Het COA heeft aan Defensie gevraagd om tijdelijk een tweede noodopvanglocatie beschikbaar te stellen. Dit wordt het Walaardt Sacré Kamp in Zeist. Die locatie wordt nu klaargemaakt om evacués op te vangen.

De eerste groep wordt daar vanochtend verwacht. Het COA weet nog niet om hoeveel mensen het gaat en hoe laat ze precies aankomen. Ondertussen gaat de zoektocht naar andere tijdelijke en structurele opvanglocaties door, schrijft het COA.

Zesde vlucht op Schiphol

Vanochtend is een zesde vlucht met evacués aangekomen op Schiphol. In het toestel zitten 129 passagiers, onder wie achttien mensen met een Nederlands paspoort, zegt het ministerie van Defensie.