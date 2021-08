Nog eens 50 Afghaanse vluchtelingen in kazerne Zoutkamp

Bij de opvanglocatie in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp zijn nog eens 50 Afghaanse vluchtelingen aangekomen. De groep kwam vannacht aan in de Groningse plaats. Gisteravond werden de eerste 28 evacués al opgevangen.

De mensen zijn verwelkomd en hebben voorzieningen gekregen die nodig zijn voor de eerste avond en nacht. Daarna zijn zij naar hun kamers begeleid, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het COA, dat de opvang coördineert, zegt tegen RTV Noord dat er veel hulp binnenkomt voor de vluchtelingen. Zo veel dat mensen wordt opgeroepen om geen spullen meer te brengen. "Vanuit het COA krijgen de mensen basisvoorzieningen. Ze krijgen eten en drinken en hygiënemiddelen."

Nog een toestel

In de Willem Lodewijk van Nassaukazerne is plek voor 540 mensen. Dinsdag wees Defensie de kazerne aan als noodopvanglocatie voor mensen die door de Nederlandse overheid uit Afghanistan zijn gehaald.

Vanmiddag komt er opnieuw een toestel uit Schiphol aan uit Afghanistan met 150 evacués aan boord, laat Defensie weten. Het gaat om Nederlanders, maar ook om bijvoorbeeld Afghaanse tolken, bewakers, juridische medewerkers, koks en chauffeurs, die gevaar lopen omdat ze voor Nederland hebben gewerkt.