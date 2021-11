Spanningen bij noodopvang Leeuwarden: geluidsoverlast en weinig privacy

In de noodopvanglocatie in Leeuwarden lopen spanningen tussen Afghaanse vluchtelingen en migranten uit andere delen van de wereld op. In de opvang zitten tientallen Afghaanse tolken en hun families; ze ervaren onder meer geluidsoverlast van de rest van de bewoners, voornamelijk jonge mannen.

"Er is constant muziek, het voelt alsof we in een concertzaal slapen", zegt een van de Afghaanse bewoners. De Afghaanse vluchtelingen zeggen bovendien dat ze weinig privacy hebben. De kamers zijn gebouwd zonder deuren en plafonds. Zo zegt een andere bewoner dat hij nauwelijks slaapt, omdat hij de ingang van de kamer waar hij met zijn twee kleine kinderen slaapt moet bewaken.

"We hebben geduld, als we maar weten hoe lang we hier moeten zijn":