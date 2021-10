Zij zaten in een overvol Ter Apel: 'Was een grote puinhoop'

"Toen ik het nieuws over de drukte daar hoorde dacht ik: het is weer hetzelfde verhaal, maar dan zes jaar later. Ik zit niet in een positie om te oordelen over Nederland: ik ben dankbaar voor de gastvrijheid. Maar het is jammer dat er geen blijvende oplossing is gevonden", verwijst de Syriër naar de recente capaciteitsproblemen.

Volgens Alrefai had niemand de huidige situatie vooraf kunnen verwachten. En hoe zwaar zijn jaar in het asielsysteem voor hem ook was "het is helemaal niets vergeleken met de situatie op de grens tussen Syrië en Turkije".

VluchtelingenWerk en burgemeester Velema stellen dat de overheid wel degelijk beter voorbereid had moeten zijn op een nieuwe toestroom van vluchtelingen. "Nu laat men Ter Apel ermee zitten", zei de burgemeester tegen Nieuwsuur.

Woningnood

Hoewel ook nu het systeem is overbelast, is het aantal migranten dat asiel aanvraagt nog niet zo hoog als tijdens de piek in 2015. Het grote knelpunt zit bij de groep van ruim 11.0000 statushouders die wachten op een sociale huurwoning, pareerde staatssecretaris Broekers-Knol deze week kritiek dat het kabinet niet goed voorbereid is.