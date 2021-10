Hoe onze buurlanden omgaan met de opvang van asielzoekers

De asielopvang in Nederland is binnen korte tijd volgeraakt. In het Groningse aanmeldcentrum Ter Apel neemt de druk nu wat af, maar er is wekenlang te weinig plek geweest om net aangekomen asielzoekers op te vangen. Na stagnatie door de coronacrisis neemt het aantal asielaanvragen in Nederland sinds mei elke maand weer toe, al is het niet te vergelijken met de vluchtelingencrisis in 2015.

Eerder deze maand deed het kabinet een oproep aan de provincies om asielzoekers op te vangen. Nog altijd zijn er te weinig extra opvangplekken.

Hoe zit het eigenlijk met de opvang in Europa? Wij spraken vier correspondenten.

België: opvang al onder druk door overstromingen

De discussie over de opvang van migranten in België is niet zo groot als in Nederland, maar het is wel degelijk een onderwerp, zegt correspondent Aïda Brands. Ook België moet genoeg opvang regelen voor migranten. In september alleen al werden 3200 asielaanvragen gedaan, waarvan 700 uit Afghanistan. Dit zijn de grootste aantallen sinds de vluchtelingencrisis van 2015.

De regering gaat ervan uit dat er sprake is van een tijdelijke piek. België verwacht geen massale migratiestroom uit Afghanistan. Toch zijn er grote problemen met de opvang. Het personeel van het aanmeldcentrum in Brussel staakte al twee weken uit protest tegen de hoge werkdruk en het gebrek aan opvangplaatsen.

Extra druk

De opvangcapaciteit staat sinds de overstromingen deze zomer extra onder druk. Een aantal opvanglocaties is toen verdwenen of wordt gebruikt om Belgen op te vangen die door de overstromingen zonder huis zitten.

Ondertussen werft de regering extra personeel en wordt er gezocht naar meer opvanglocaties. Daarnaast wordt er gekeken naar een aanpassing van de asielwet. België wil migranten die elders in Europa asiel hebben aangevraagd niet langer opvangen. Volgens de huidige wetgeving heeft een asielzoeker in België recht om opgevangen te worden, ook als er bijvoorbeeld al een procedure loopt in buurland Duitsland.